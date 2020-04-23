Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Erzurum'da boş caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Erzurum'da boş caddeler Türk bayraklarıyla donatıldıERZURUM'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek meydan ve caddeleri boş kaldı.

23.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:32
Erzurum'da boş caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı
ERZURUM'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek meydan ve caddeleri boş kaldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatılan caddeler ise seyirlik manzaralar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Erzurum sessizliğe büründü. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokakları bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle caddelerin Türk bayraklarıyla donatılması eşsiz manzaralar oluşturdu. Erzurum’da boş caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Erzurum, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Haberler››Güncel››Erzurum'da boş caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:05: Gürcistan'da miniklerden 23 Nisan mesajı - Haber 16:05: Bursalı öğrencinin 23 Nisan hayâli - Haber 16:05: Kilis'te 23 Nisan etkinliği - Haber 16:05: Eşinden habersiz biriktirdiği 3 bin şişe kolonyaya gözü gibi bakıyor - Haber 16:05: KORONAVİRÜSE YAKALANAN PEKİNEL KARDEŞLER HASTALIĞI ATLATTI - Haber 15:40: Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti - Haber 15:15: Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın - Magazin 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber 13:05: Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor - Ekonomi 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi