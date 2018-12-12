Erzurum'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:31



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:31

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 8 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hınıs ilçesi Toraman Mahallesi'nde, 4 Aralık gecesi, C.K'ye ait 8 büyükbaş hayvanın ahırdan çalınması olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Hayvanları çalan kişilerin araç ile Bitlis'in Güroymak ilçesine gittiğini tespit eden jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.Takibe alınan zanlılardan A.Y. ile E.B'nin, çaldıkları hayvanları Güroymak'ta E.S. ve İ.A'ya satmaya çalıştığı belirlendi.Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B. ve E.S, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Çalınan hayvanlar ise C.K'ye teslim edildi.