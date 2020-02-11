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Erzurum'da buz tutan şadırvanlar adeta şelaleye döndü

Dondurucu soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da, birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı.

11.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:26Erzurum'da buz tutan şadırvanlar adeta şelaleye döndü
Dondurucu soğuklarının etkili olduğu 'da, birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Erzurum'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 32 derece ölçülürken sabah saatlerinde sıfırın altında 40 dereceyi gören 'ın ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Sibirya soğukları nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları, su sayaçları, süs havuzları, şadırvanlar, çeşmeler buz tuttu. Binaların çatılarında da dev buz sarkıtları oluştu.

Gece ve gündüz soğukların hüküm sürdüğü Erzurum'da buz tutan şadırvanlar ise adeta şelaleye döndü. Buz tutan şadırvanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor gece ve sabah saatlerinde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere: Ardahan'ın Göle ilçesinde 40, Erzurum'da 32, Ardahan'da 27, Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü. - ERZURUM

Ardahan, Erzurum, Sabah, Göle, Güncel

Kaynak: İHA

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