Haberler » kultur-sanat » Erzurum'da buzdan yapılan dev 'hükümdar tahtı' ilgi çekiyor - Haberler

Erzurum'da buzdan yapılan dev "hükümdar tahtı" ilgi çekiyor

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve sert geçtiği Erzurum'da, akademisyen ile öğrencilerin Selçuklu ve Osmanlı hükümdarlarının tahtından esinlenerek yaptığı dev buzdan taht, ilgi görüyor.

06.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:48Erzurum'da buzdan yapılan dev
Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve sert geçtiği 'da, akademisyen ile öğrencilerin ve Osmanlı hükümdarlarının tahtından esinlenerek yaptığı dev buzdan taht, ilgi görüyor.
Kentte bir süredir etkili olan soğuk havayı fırsat bilen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin tasarladığı buzdan taht, bir haftalık çalışmayla tamamlandı.
Üniversitenin Merkez Yemekhanesi'nin önünde sergilenen ve 2 metre yüksekliğiyle dikkati çeken buz çalışmasında, çift başlı kartal sembolü ve geleneksel Türk motifleri de işlendi.
Öğrenciler ve vatandaşlar, buzdan yapılan ihtişamlı tahta büyük ilgi göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
GSF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın üniversite kampüsünde, kış memleketinin farkındalığının oluşturulması amacıyla yapıldığını söyledi.
Sanatsal çalışmaları kışın da yürüttüklerini ifade eden Bulat, "Kış mevsimine yönelik sanatsal aktivite yapılması amaçlandı. Kökenimizin ve üniversitemizin sembolü olan çift başlı kartal sembolü buza aktarıldı. Üniversite öğrencilerimiz buzdan tahtla fotoğraf çektiriyor. Selçuklu ve Osmanlı hükümdarlarının kullandığı tahtın benzeri biraz modernize edilerek geleceğe taşındı." dedi.
Üniversite öğrencilerinden Rabiya Karataş da Erzurum'da bu tür sanatsal faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirterek, "Buzdan tahta yapılan çift başlı kartal motifi ve tahtın alt kısımdaki motifler çok güzel görünüyor. Yapanların emeğine sağlık. Öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Özellikle şehir dışından gelen ve burada okuyan öğrenciler tarafından çok büyük ilgi görüyor." diye konuştu.

Selçuklu, Erzurum, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

19:16 Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
19:14 Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 11 ayda 96 milyon yolcu seyahat etti - Haberler
19:08 Hafriyat kamyonu köprüden düştü: 1 ölü - Haberler
19:06 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve güreşleri yapıldı - Haberler
19:00 Antalya'da "4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri" yapıldı - Haberler
18:36 Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi - Haberler
18:31 Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Canlı anlatım - Haberler
18:13 Düzce'de tır şoförünün hatası felakete yol açtı: 2 ölü, 23 yaralı - Haberler
17:59 Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak - Haberler
17:47 Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem - Haberler
8.12.2019 19:29:54