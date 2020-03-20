Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Erzurum'da camilerde koronavirüs önlemi - Haberler

Erzurum'da camilerde koronavirüs önlemi

ERZURUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:50
Erzurum'da camilerde koronavirüs önlemi

ERZURUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı. Merkezi sistemle okunan ezan sonrası vatandaşlar, evde namaz kılmaları konusunda uyarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi karanının ardından Erzurum'daki camilerin kapılarına yazılar asıldı. Cuma namazı için camilere giden vatandaşlar, 'Salgın hastalığın riski sona erinceye kadar cemaatle vakit namazları ve cuma namazı kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız' yazısıyla karşılaşınca, tekrar evlerine döndü. Merkezi sistemden ezan okuyan müezzin, vatandaşları evlerde namaz kılmaya çağırarak, dua etmelerini istedi.

TARİHİ ESERLER DE ZİYARETE KAPATILDI

Bu arada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü de Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi gibi kentin önemli tarihi yapılarının 30 Mart tarihine kadar ziyarete kapatma kararı aldı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Sungurlu'da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması - Haber Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi - Haber (Özel) AVM-DER Başkanı Çelik: "Şu an kapanma sayısı yüzde 50'leri buldu" - Haber Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haber Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading