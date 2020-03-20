Erzurum'da camilerde koronavirüs önlemi

ERZURUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı. Merkezi sistemle okunan ezan sonrası vatandaşlar, evde namaz kılmaları konusunda uyarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi karanının ardından Erzurum'daki camilerin kapılarına yazılar asıldı. Cuma namazı için camilere giden vatandaşlar, 'Salgın hastalığın riski sona erinceye kadar cemaatle vakit namazları ve cuma namazı kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız' yazısıyla karşılaşınca, tekrar evlerine döndü. Merkezi sistemden ezan okuyan müezzin, vatandaşları evlerde namaz kılmaya çağırarak, dua etmelerini istedi.

TARİHİ ESERLER DE ZİYARETE KAPATILDI

Bu arada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü de Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi gibi kentin önemli tarihi yapılarının 30 Mart tarihine kadar ziyarete kapatma kararı aldı.

Kaynak: DHA