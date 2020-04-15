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Erzurum'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Erzurum'da hükümlülerin tahliyesi başladı.

15.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:15
Erzurum'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Erzurum 'da hükümlülerin tahliyesi başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi sonrası Erzurum Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları görüldü. Tahliye olanlar, cezaevi önünde bekleyen otobüslere binerek kent merkezi ile çevre illere gitmek için yola çıktı. Tahliyeler sırasında cezaevi önünde geçen karayolunda önlem alan polis, geçişlere izin vermedi.?Erzurum'daki cezaevlerinden 910 kişinin tahliye edileceği bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Güncel
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