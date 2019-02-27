Erzurum'da Çiftçilere 186 Milyon Lira Destek Verilecek

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, çiftçilere bu yıl 186 milyon lira destek sağlanacağını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 destek ödemelerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Memiş, destek ödemelerinin 22 Şubat'ta başladığını ve 15 Mart'a kadar tamamlanacağını aktardı.
Memiş, şunları kaydetti:
"Destek ödemeleri çiftçiler için önemli. Bitkisel üretimde girdilerin bir bölümünü karşılayarak tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için 34 bin 452 çiftçimize 51,6 milyon lira mazot ve gübre desteklemesi, yem bitkileri üretimini artırarak hayvansal üretimde önem arz eden kaba yem maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak amacıyla 8 bin 596 çiftçimize 28,2 milyon lira destek ödemesi yapılacak. Hayvan sayısı ve verimliliğin aratılması ile hayvansal üretim maliyetlerinin bir bölümünün karşılanması amacıyla da ilimizdeki 24 bin 74 çiftçimize 95,2 milyon lira buzağı desteği verilecek."
Memiş, Erzurum'da çiftçilere toplam 186 milyon lira destek sağlanacağını belirterek, destekleme ödemelerinin çiftçiyi bir nebze de olsa rahatlatacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.
Okay Memiş, Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA