Erzurum'da Çiftçilere Makine Desteği

Kaynak: AA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Hayvancılığa yönelik yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin ve bölgenin et ihtiyacına çok büyük destek vereceğiz." dedi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca kentte faaliyete geçirilen Tarımsal Makineler Parkı'nın açılışı yapıldı.Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Erzurum Çevre Temizlik, Ağaç, Peyzaj ve Enerji Ticaret, Sanayi ve Anonim Şirketi (ÇETAŞ), bahçesinde oluşturulan parkta, tarımsal makineler çiftçilere tanıtıldı.Çiftçiler, hasat ve ekim zamanlarında Büyükşehir Belediyesine başvurarak, uygun fiyata araçları kiralayarak tarımsal işlerini yapabilecek.Erzurum Vali Vekili Ünal Coşkun, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Valilik olarak tüm kurumların belediye ile işbirliği içinde çalışmalarından mutluluk duyduklarını belirterek, "Belediyemizin, DAP İdaresi'nin ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle gerçekleşen bu makine parkının çiftçilere kazandırılmasından dolayı teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum." dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Türkiye'nin içinde bulunduğu konumu itibariyle tarımsal, hayvansal alanda ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.Tarım sektörünün ekonomik sistemlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:"Tarımsal faaliyetlerde katma değeri arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Belediye olarak hayvancılığa, turizme ayrı bir yer ayırdık. Bunun için köylerimizde 270 gölet yaptık. Boşa akan suları topladık ve borularla götürerek kırsal alanları sulanır hale getirdik ve 200 sulama tesisi yaptık. İlçelerimizde hayvan pazarları ve mezbahaneler oluşturduk. Şehrimizde yıllardan beri çoktan yapılması gereken bir hayvan borsası yoktu ve hayvanlar ilkel şartlarda bir arazi üzerinde alınıp satılıyordu. 300 dönüm üzerine çok büyük bir tesisi yaptık ve haziran ayında bunu hizmete sunacağız. Hayvancılığa yönelik yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin ve bölgenin et ihtiyacına çok büyük destek vereceğiz."Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Adnan Demir'de kurumlarının tarım ve hayvancılığa yönelik verdiği desteklemeleri katılımcılara anlattı.Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, makine parkının açılışı gerçekleştirildi.