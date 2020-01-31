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Erzurum'da çığ düşmesi sonucu bir kişi kayboldu

Erzurum'un İspir ilçesinde su arızasını gidermek için gittikleri dağda üzerlerine çığ düşen 5 kişiden biri kayboldu.

31.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:16Erzurum'da çığ düşmesi sonucu bir kişi kayboldu
'un ilçesinde su arızasını gidermek için gittikleri dağda üzerlerine çığ düşen 5 kişiden biri kayboldu.
Çamlıkaya Yavuzlar Mahallesi'nde ikamet eden Nevzat , Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Arsal, bir haftadır yaşadıkları su sıkıntısını çözmek için 7 kilometre uzaklıktaki Gıznut Dağı'na gitti.
Kar kalınlığının bir metreye bulduğu bölgede çalışma yapanların üzerine çığ düştü.
Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Arsal, kendi imkanlarıyla kar kütlesinin altından çıkmayı başardı, Nevzat Bozdoğan ise kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahalle muhtarı Ahmet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan su arızasını çözmek için mahalleden giden 5 kişinin üzerine çığ düştüğünü belirterek, "4 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu olayda Nevzat Bozdoğan kayboldu. Mahallelilerin olay yerindeki arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerinin bölgeye ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Bozdoğan, Erzurum, İspir, Güncel

Kaynak: AA

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