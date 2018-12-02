Erzurum'da Çiğ Süt İçin Soğuk Zincir Sistemi

02 Aralık 2018 Pazar 10:57



02 Aralık 2018 Pazar 10:57

Erzurum'da üretilen çiğ sütün, kurulacak soğuk zincirle uygun koşullarda toplanmasıyla birlikte, sistem altyapısının geliştirilmesi için DAP İdaresi Başkanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında protokol imzalandı.DAP İdaresi'nin 'Hayvancılık Altyapısını Geliştirilmesi Projesi/Muhtelif' kapsamında hazırlanan ve projenin uygulanması, finanse edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren protokolü, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen imzaladı.Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi (Süt Toplama Merkezi) isimli güdümlü projenin protokol imza töreninde konuşan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Demirdöğen, projenin Erzurum'a hayırlı olması dileğinde bulundular.Tarım ve hayvancılığın bölge ve ülke için önemli bir sektör olduğunu belirten DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, "Dünyanın hiçbir yerinde tarım ve hayvancılık tümden ortadan kalkmaz, kalkamaz. Tarım ve hayvancılık ülkelerin stratejik sektörüdür. Her ne kadar dünden daha iyi isek de, bizim imkanlar ölçüsünde tarım ve hayvancılığı belli bir seviyenin üzerinde tutmamız ve belli bir noktaya getirmemiz gerekir. Sütte olduğu gibi üretimde de verimlilik sorunumuz halen devam ediyor. Bizim de üreticinin yanında olmamız, emeğinin karşılığını alması için organize çalışmamız gerekiyor" dedi.KUDAKA Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Demirdöğen ise, yaptığı konuşmada, Erzurum'un zengin mera ve yaylalara, kaliteli ve yüksek verimli otlaklara sahip olduğunu söyledi. Demirdöğen, "Sütün soğuk zincire alınması sayesinde üretimde hem süreklilik hem de verimlilik sağlanacak; proje sayesinde köylerde yaşayan vatandaşların ürettiği sütün pazar değeriyle birlikte gelir düzeyi de artırılmış olacak" dedi.Erzurum Valiliği koordinasyonunda, tüm paydaşların katılımıyla çeşitli tarihlerde ortak akıl toplantıları düzenlenerek, gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve analiz çalışmaları neticesinde, üretimde verimliliğin ancak kurulacak soğuk zincir sistemiyle olacağı yönünde görüş birliğine varılarak, KUDAKA öncülüğünde "Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" hazırlandı. Toplam bütçesi, 4 milyon 618 bin 500 lira olan projenin, 3 milyon lirası Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından, 994 bin 777 lirası DAP İdaresi, 623 bin 723 bin lirası ise Erzurum Ticaret Borsası tarafından finanse edilecek. Soğuk zincir sistemiyle aksa göre süt toplanacak ilçeler, kuzeyde Narman, güneyde Hınıs, doğuda Pasinler, batıda ise Aziziye ilçesi bulunuyor. Proje kapsamında, Erzurum'da belirlenen 372 noktadan soğuk zincir sistemiyle süt toplanacak, toplanan sütler, Erzurum'daki mevcut işleme tesislerine pazarlanarak, tesislerinin yıllık kapasiteleri yüzde 100'e ulaşması sağlanmış olacak. 2018 yılı verilerine göre, Erzurum, yaklaşık 745 bin büyükbaş hayvan varlığı ve 335 bin sağmal inek ile Türkiye'de Konya'dan sonra ikinci sırada yer almakta. Süt üretimi bakımından ise yılda ortalama 726 bin ton süt üretimi ile Türkiye genelinde üst sıralarda olmasına rağmen, bu sütün yaklaşık 166 bin 476 tonu yetiştiricilerden çeşitli yollarla toplanmakta, ticarete konu olan sütün toplam üretime oranı çok düşük kalmakta ve işleme, dağıtım zincirindeki olumsuzluklar nedeniyle üretimde yeterince katma değer üretilememektedir. Erzurum'da, 2018 yılı itibariyle onay işlemlerini tamamlamış 19 adet süt İşletmesi bulunuyor ve bu işletmelerin toplam kurulu kapasiteleri ise 58.600 ton/yıl olmasına rağmen yıllık süt işleme miktarları ise 14.826 ton/yıl ile kapasitelerinin yüzde 25'i oranında üretim yapabiliyorlar. - ERZURUM