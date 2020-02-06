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Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında, 3 ev ile birer ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

06.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 00:08Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı
'un ilçesinde çıkan yangında, 3 ev ile birer ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yaylaçayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede ahır, ev ve samanlığı sardı.
Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangının, daha fazla alanı sarmasının ardından itfaiyeye verdi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, söndürüldü.
Yangında ahırdaki hayvanlar zarar görmeden ekipler ve vatandaşlarca çıkarıldı.
Yangın sonucunda 3 ev, birer ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Erzurum, Oltu, Güncel

Kaynak: AA

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