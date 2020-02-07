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Erzurum'da çıkan yangında 4 ev ve 3 ahır yandı

Erzurum'da çıkan yangında 4 ev ve 3 ahır yandıERZURUM'un Oltu ilçesinin Yaylaçayır Mahallesinde çıkan yangında 4 ev, 3 ahır 4 samanlık ve 2 odunluk yandı.

07.02.2020 02:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 02:35
'da çıkan yangında 4 ev ve 3 ahır yandı
ERZURUM'un ilçesinin Yaylaçayır Mahallesinde çıkan yangında 4 ev, 3 ahır 4 samanlık ve 2 odunluk yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlık çabasıyla söndürülürken köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye 26 kilometre uzaklıktaki 12 hane 120 nüfuslu Yaylaçayır Mahallesinde meydana geldi. Aslan Yıldırım'ın evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, alevlerin sardığı alana gelerek ellerinde kovalarla müdahale etti.
Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının daha da büyümesini önledi. Dumanların içinde yapılan çalışmalarda görevlilere köylüler tarafından ayran dağıtıldı. Yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınan yangında 4 ev, 3 ahır 4 samanlık ve 2 odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangında tonlarca ot da kül oldu.
Erzurum'da çıkan yangında 4 ev ve 3 ahır yandı

Erzurum, Oltu, Güncel

Kaynak: DHA


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