03.06.2019 13:25
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Erzurum'da çocukların "Arafalık" mutluluğu

Erzurum

Erzurum'da çocukların bayram öncesi "arafalık" adı verilen fındık, fıstık, ceviz ve şeker toplama geleneği devam ediyor.

Erzurum'da çocukların bayram öncesi "arafalık" adı verilen fındık, fıstık, ceviz ve şeker toplama geleneği devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi bugün Erzurum'da çocuklar arafalık toplayarak asırlardır devam eden bu geleneği sürdürmeye devam ettiler.

Ellerindeki poşetlerle ev ev dolaşarak bayram kutlaması yapan çocuklar, şeker, fıstık, ceviz topladılar.

Çocukları karşılayan aileler, onlara hazırladıkları fındık, fıstık ve cevizlerden vererek, çocukların bayramını kutladılar. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Erzurum, Yaşam