Erzurum'da Covid-19 önlemleri altında YKS heyecanı
Erzurum'da korona virüs önlemleri kapsamında YKS sınavı heyecanı yaşanıyor.
27.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:34
Güvenlik ekipleri sınavın yapıldığı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğrenciler sosyal mesafeye uyarak salona alındı. Merkez girişlerinde ateş ölçümü yapıldı maske değişimi yapılarak adaylar ileriye alındı.
Bu arada Erzurum Lisesinde sınava girecek olan Nazlı Özden, sınava gireceği okula geç kalınca salona alınmadı. Büyük bir üzüntü yaşayan Nazlı Özden, içeriye girebilmek için yetkililere uzun süre dil döktü. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Erzurum, Güncel, Haber