30.06.2019 20:59
Haberler » Güncel » Haber

Erzurum'da depo yangını

Erzurum

Erzurum'da bir firmaya ait depoda çıkan yangında, depo ve içindeki gıda malzemesi kullanılamaz hale geldi.

Erzurum 'da bir firmaya ait depoda çıkan yangında, depo ve içindeki gıda malzemesi kullanılamaz hale geldi.
Sanayi Mahallesi'ndeki deponun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyen depo görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Alevlerin sardığı deponun etrafının saclarla kapalı olması sebebiyle içeri giremeyen ekipler, sopa yardımıyla kırdıkları camlardan su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.
Ekiplerin yoğun uğraşlarıyla yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınan yangın sırasında, depoda çalışan bazı işçiler gözyaşlarını tutamadı.
Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, depo ve içindeki gıda malzemesi kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
İtfaiye , Erzurum , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:07 Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
22:05 Şanlıurfa'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
22:04 Dikili'de yazlık siteleri tehdit eden yangın söndürüldü (5)
22:04 GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını
22:03 IĞDIR KAYISI FOSİLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BULGU ŞAŞIRTTI
22:03 Adıyaman'da orman yangını
22:00 TBMM Başkanı Şentop Manastır'ı ziyaret etti (2)