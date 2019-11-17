Erzurum'da diyabet hastası doktorun "şekerle" mücadelesi

Çağın hastalıkları arasında yer alan diyabetle 19 yıldır mücadele eden aile hekimi Lokman Toksoy, kendisi gibi başkalarının da aynı hastalığa yakalanmaması için gönüllü olarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Katıldığı programlarda ve kurulan stantlarda vatandaşların kan şekeri değerini ölçen ve diyabet konusunda uyarılarda bulunan Toksoy, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hastalığa karşı mücadele çalışmalarında da yer alıyor.

Yakutiye Şerif Efendi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Toksoy, AA muhabirine, yıllardır mücadele ettiği diyabetin hayatını zorlaştırdığını söyledi.

Hastalığa karşı halkın bilinçlendirilmesi için herkese görev düştüğünü ifade eden Toksoy, "Diyabet ve kan şekeri ölçümü bir süreçtir. Kişileri kan şekeri hususunda bilgilendirmek bir günlük iş değildir. Bu, yılın 365 günü dikkat edilmesi gereken bir konudur. Benim gibi başkalarının da hayatı zorlaşmasın diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

"Kronik hastalıklar arasında 2. sırada"

Kentte yapılan etkinliklerin bir çoğuna gönüllü olarak katıldığını anlatan Toksoy, insanlara şeker hastalığının ne olduğunu anlatmaya, yüksekliği ve alçaklığı konusundaki sorularını cevaplamaya çalıştıklarını belirtti.

19 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini, günde 4 kez insülin kullandığını dile getiren Toksoy, şöyle konuştu:

"Benim yaşadığım acıları kimse çekmesin diye elimden geleni yapmak istiyorum. Amacım, hastalığın başlarda tespit edilerek, benim gibi ilerlemiş duruma dönüşmesini engellemektir. Ben hastalık karşısında gayret edemedim ve sonuçları kötü oldu. Ülkemizde diyabet her geçen gün artıyor. Kronik hastalıklar arasında 2'nci, ölümlerde ise 4. sırada yer alıyor. Halkımızın diyabet konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Diyabet, kişinin kanında insülin miktarının azlığı ya da yokluğuyla ilgilidir. Diyabet eğer başlangıçta tespit edilirse, doğru beslenme ve hareket ederek önlem alınması gerekiyor."

Kaynak: AA