Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması

Erzurum
'un Oltu
ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi yaralandı.
İlçenin Aslanpaşa Mahallesi, Name Sokak'ta Özgür Karabulut'a ait olduğu öğrenilen 2 katlı binada, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlamada, ev sahibi Karabulut ile binada çalışan işçilerden Turgay Demir
ve Yusuf Akyüz yaralandı. Patlama nedeniyle binanın birinci katındaki duvar yıkıldı, evdeki bazı eşyalar zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Oltu itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek, durumu kısa sürede kontrol altına aldı.
Ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Oltu,Erzurum