Erzurum'da Düşen İlk Kar Kayak Sezonunu Başlattı!

Doğu Anadolu bölgesinde turizmin yükselen değeri olan Erzurum'a yağmaya başlayan karla birlikte kış sezonu tam anlamıyla açılmış oldu. Yağan karla birlikte kayak sezonun da açıldığını belirten Dedeman Palandöken & Dedeman Ski Lodge Genel Müdürü Serkan Ersoy kar yağışının bu sene erken geldiğini belirterek, "Biz her yıl Erzurum'da karı dört gözle bekleriz, çünkü bizler için yağış Palandöken'deki kış ve kayak turizminin başlangıcıdır.İlk karın düşüşünü de 26 yıldır olduğu gibi sevinçle karşıladık. Kar, hem turizme hem de bölge ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor." dedi.

Bu vesileyle pek çok kişinin Palandöken'in doğal güzellikleri ile tanışacağını ifade eden Serkan Ersoy , "1 Aralık itibariyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Valiliği ile birlikte kış sezonunu açtık. Bu sene geçtiğimiz yıllara kıyasla, bu senenin daha verimli geçeceğini ön görüyoruz. Daha şimdiden Dedeman Palandöken ekibi olarak yılbaşı döneminde yüzde 85 sömestre döneminde ise yüzde 70 doluluk oranına ulaştığımızı söyleyebilirim. Bizler ise tüm bu kış dönemi boyunca, Dedeman Palandöken ekibi olarak misafirlerimizi Dedeman misafirperverliği ile buluşturmaya ve Palandöken'in gelişmesi için yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Dedeman Otelleri kurulduğu günden bu yana Erzurum'u bir kış turizmi destinasyonu haline getirmek için çalışmalarını sürdürmüştür"diyerek sözlerini noktaladı.

Palandöken'de Repeat Guest oranı en yüksek otel olan ve en çok tercih edilen oteller arasında ilk sırada yer alan Dedeman Otelleri'nin bugün Palandöken'de toplam 675 kişi kapasiteli iki oteli bulunuyor.