Haberler» Yaşam» Haber

Erzurum'da 'Ecdatla Bir Gece Programı' düzenlenecek

Erzurum Valiliği Koordinatörlüğünde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü Aziziye Tabyalarında 'Ecdatla Bir Gece' programı düzenlenecek.

19.07.2019 10:41 Erzurum
Erzurum Valiliği Koordinatörlüğünde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü Aziziye Tabyalarında 'Ecdatla Bir Gece' programı düzenlenecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde konuya ilişkin düzenlenen toplantıya Erzurum'da bulunan 20 kurum ve kuruluşun yöneticileri katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, toplantı heyeti adına yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da düzenlenecek ecdada saygı nöbetinde kurumlar arası koordinasyonun önemli olduğunu ifade etti.

İlbaş şunları kaydetti: "Aziziye Tabyası'nın sabah saatlerinde düşman tarafından gizlice işgal edilmesi üzerine cami minarelerinden olayın duyurulması sonucu bütün Erzurumlular, kadın, erkek, yaşlı, genç ellerine geçirdikleri silah namına ne varsa burada askerimizle omuz omuza vererek düşmanı bu tabyadan atıp Erzurum'u işgalden kurtardı. O insanların çocukları ve torunlarıyla hep beraber akşam namazında başlayıp, sabah namazına kadar tabyalarda nöbet tutacağız."

İlbaş, gençlerin nöbete katılımının yoğun bir şekilde sağlanması ve tarih bilincinin artması konusunu önemsediklerini belirterek, tarihe ismini altın harflerle yazan ecdadın torunlarını nöbete davet etti. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Aziziye, Yaşam

Son Dakika Haberleri
12:39   Pazaryeri'nde cadde ve sokaklar her gün temizleniyor
12:36   Kendi emeğiyle yaptığı 'Fetih' kılıcını Vali Şentürk'e takdim etti
12:35   Başkan Kuş mahalle gezilerini sürdürüyor
11:56   Şehrin sanayi ve ekonomisi için bir araya geldiler
11:55   Yerli limon pazarın zam şampiyonu ilan edildi
11:26   Böbrek nakli ile sağlına kavuştu, 14 yıl sonra ilk defa su içti
11:05   50 yıldır hayvancılıkla geçimini sağlıyor