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Erzurum'da eğitim gören öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.

09.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:20
Erzurum'da eğitim gören öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
Erzurum'un Oltu ilçesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere destek verdi.
Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Oltu İlçe Başkanlığınca, harekatta görevli Mehmetçik'e destek olmak ve şehitleri anmak için düzenlenen etkinliğe katılan bir grup üniversite öğrencisi, ilçedeki öğrenci yurdu binası önünde toplandı.
Açtıkları dev Türk bayrağı etrafında toplanan öğrenciler İdlib'te şehit olan Türk askerlerini, tek tek isimlerini okuyup topluca "burada" diyerek andı.
Öğrenciler daha sonra şehitler için dua okuyup dağıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, Oltu, Güncel
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