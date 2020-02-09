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Erzurum'da eğitime kar engeli

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

09.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:19Erzurum'da eğitime kar engeli
'da yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde ( , , ) bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 10.02.2020 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerde idari izinlidir" denildi. - ERZURUM

Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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