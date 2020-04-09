Erzurum'da Emniyet mensupları alkışlanacak
Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümü anısına üç gün boyunca fedakar Emniyet Mensuplarını alkışlamaya davet etti.
09.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:30
Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya , Türkiye'de ve Dünya'da etkisini sürdüren Korona virüsle mücadelede fedakarca çalışmalarına devam eden Emniyet Mensuplarını tıpkı sağlık çalışanları gibi alkışlamak için Erzurumlulara çağrıda bulundu.
Başkan Karakaya, Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıldönümü anısına 10-11-12 Nisan tarihlerinde saat 22: 00 'da bütün Erzurumluların polis teşkilatına moral ve destek olmak için alkış kampanyasına katılmasını istediklerini söyledi. - ERZURUM
Kaynak: İHA