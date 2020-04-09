Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum'da Emniyet mensupları alkışlanacak

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümü anısına üç gün boyunca fedakar Emniyet Mensuplarını alkışlamaya davet etti.

09.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:30
Erzurum'da Emniyet mensupları alkışlanacak
Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümü anısına üç gün boyunca fedakar Emniyet Mensuplarını alkışlamaya davet etti.

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya , Türkiye'de ve Dünya'da etkisini sürdüren Korona virüsle mücadelede fedakarca çalışmalarına devam eden Emniyet Mensuplarını tıpkı sağlık çalışanları gibi alkışlamak için Erzurumlulara çağrıda bulundu.

Başkan Karakaya, Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıldönümü anısına 10-11-12 Nisan tarihlerinde saat 22: 00 'da bütün Erzurumluların polis teşkilatına moral ve destek olmak için alkış kampanyasına katılmasını istediklerini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Karakaya, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Haberler
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Erzurum'da Emniyet mensupları alkışlanacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:40: Çorlu'da belediye girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu - Haber 16:40: Mersin'de yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu - Haber 16:40: Fas'ta koronavirüs nedeniyle değişen alışkanlıklar kalıcı olacak mı? - Haber 16:39: Kamplarda korona virüs tedbirleri - Haber 16:39: Altıeylül Belediyesi maske üretiyor - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler