Erzurum'da 'Engelsiz Eğitim Buluşmaları' Programı

Kaynak: İHA

Erzurum'da, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi" ile ilgili program düzenlendi.Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneğince (DİSODER) yürütülen projeyle ilgili Erzurum Lisesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH Müdür Yardımcıları İsmet Erdal, Celal Bilen, AÇSH Şube Müdürü Cevat Çimen ve AÇSH il Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde kalan engelliler ve öğrenciler katıldı.Engellilerle İletişim Uzmanı Mehmet Kızıltaş, "Engellilerle Doğru İletişim Metotları" ve "İş ve Sosyal Yaşamda Engelliler İçin Başarıya Giden Yol" konularında sunum yaptı.Programda Avukat Cemal Donat da "Engelli Hakları ve Savunuculuk" konusunda katılımcılara bilgiler verdi. - ERZURUM