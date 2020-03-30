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Erzurum'da evde kalanlardan bir haftada 56 bin 471 çağrı

ERZURUM'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

30.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:42
Erzurum'da evde kalanlardan bir haftada 56 bin 471 çağrı

ERZURUM'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Merkez görevlileri, 1 haftada 56 bin 471 yardım çağrısına cevap verdi.

İçişleri Bakanlığı'nca 45 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi kuruldu. 'Acil kodlu' tüm olayların canlı izlenebilmesi, yaşanabilecek eylem, protesto, gösteri, saldırı, kritik operasyonları anında merkeze görüntülü olarak yansıtmak için kurulan merkezler 2019 sonu itibariyle hizmete girdi. Başta, emniyet, jandarma, sağlık olmak üzere çok sayıda kurumun görevlisi bulunan Erzurum 'daki 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlardan günde ortalama gelen 4 bin 500 çağrıya cevap verir hale geldi. Asayiş, sağlık, itfaiye gibi çeşitli konularda gelen ihbarların toplandığı merkezde, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından yoğunluk arttı. Virüsün etkileri nedeniyle risk grubunda oldukları için evden çıkamayan 65 ve üzeri yaşta olan vatandaşlar, yardım taleplerini çağrı merkezine iletmeye başlayınca günlük gelen telefon sayısı iki kat arttı. Özellikle geçen hafta yoğun bir iletişim trafiği yaşanan merkezde çalışanlar, evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 56 bin 471 çağrısına cevap verdi.

23 Mart'ta 8 bin 763, 24 Mart'ta 8 bin 895, 25 Mart'ta 8 bin 126 çağrı gelen merkez, evden çıkamayanların maaş çekme talepleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldu. Erzurum'da yaşayan 65 ve üstü vatandaşlar merkeze, 26 Mart'ta 7 bin 645, 27 Mart'ta 7 bin 694, 28 Mart'ta 7 bin 774, 29 Mart'ta ise 7 bin 565 kez telefon açarak yardım istedi.

VALİ MEMİŞ'TEN EVDE KALIN ÇAĞRISI

Bu arada Erzurum Valisi Okay Memiş, 65 yaş ve üstü vatandaşların evde kalması için valilik olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Yaşlılara yardım götüren görevliler aracılığıyla görüntülü görüşme yapan Vali Memiş, "Biliyorsunuz bütün dünyada, Türkiye'de de olduğu gibi koronavirüsle ilgili kriz yaşanıyor. Devlet olarak bütün tedbirleri aldık, daha da yeni tedbirler almaya devam ediyoruz. 65 yaş üstündeki genç delikanlılarımızın, büyüklerimizin, ablalarımızın, teyzelerimizin, ev de kalmalarını istiyoruz. Kurallara uyduğumuz müddetçe biz bu virüs belasından kurtulacağız. Biz devlet görevlileri olarak kriz zamanında vatandaşımızın emrindeyiz. Sizlerin emrindeyiz. Asıl kamu görevlisi yöneticilik kriz zamanında belli olur. Önemli olan kriz zamanında vatandaşı kucaklamak ve onlara hizmet etmektir" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Erzurum, Güncel

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