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Erzurum'da çıkan yangında 10 ev, 6 ahır kül oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangından 10 ev 6 ahır kül olurken yetkililer ise köydeki vatandaşları ve ahırlarda yer alan hayvanları tahliye ediyor.

07.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:01

'un ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 ev, 6 ahır kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken şiddetli fırtına nedeniyle önüne geçilemeyen yangın sebebiyle köy yetkililer tarafından tahliye ediliyor.

VATANDAŞLAR VE AHIRDA YER ALAN HAYVANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangından 10 ev ve 6 ahır kül olurken şiddetli fırtına yüzünden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor. Yetkililer ise köydeki vatandaşları ve ahırlarda yer alan hayvanları tahliye ediyor.

Erzurum'da çıkan yangında 10 ev, 6 ahır kül oldu

Erzurum, Oltu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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