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Erzurum'da fırın ve kuaförlere kolonya ile eldiven dağıtıldı

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırın ve kuaförlerde hijyeni sağlamak için belediye tarafından kolonya ile eldiven dağıtıldı.

20.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:34
Erzurum'da fırın ve kuaförlere kolonya ile eldiven dağıtıldı
Erzurum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırın ve kuaförlerde hijyeni sağlamak için belediye tarafından kolonya ile eldiven dağıtıldı.
Sosyal yaşam alanlarıyla, camileri, şehirlerarası terminalleri, AVM ve gar binalarının dezenfeksiyonu yapan belediye ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı iş yerlerinde hijyeni artırmayı hedefliyor.
Yakutiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuaför ve fırınları denetleyerek iş yeri sahiplerinden yeni Kovid-19'a karşı tedbirlerin artırılmasını istedi.
Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada, iş yeri sahiplerinden tek isteklerinin hijyene dikkat etmeleri ve alınan tedbirlere destek vermelerini sağlamak olduğunu aktardı.
Vatandaşlara da bu süre zarfında zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Uçar, şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz fırın sahiplerine kolonya ve eldiven dağıtarak iş yeri sahiplerinden tek tek alınan tedbirlere uymalarını istedik. Halkın temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmek üretimini hijyen kuralları çerçevesinde yapmalarını, kuaförlerin de temizlik kurallarına titizlikle riayet etmeleri gerekiyor. Sürekli esnafımızı uyarıcı mahiyette çalışma yapmaya devam edeceğiz. Tedbirler aynı kararlılıkla devam edecek."
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Kaynak: AA

Etiketler : Yakutiye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Erzurum, Kuaför, Güncel

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