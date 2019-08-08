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Erzurum'da fuhuş operasyonu

Erzurum'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda biri yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

08.08.2019 09:36 Erzurum'da fuhuş operasyonu
Erzurum'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda biri yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, E.A. isimli kadının fuhuş çetesi yöneticisi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bu tespit üzerine takibe alınan çete üyelerinin sürekli adres değişikliği yaptığını belirleyen polis, ayrıca yabancı uyruklu kadınlara da fuhuş yaptırıldığını saptadı.
Ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çete lideri E.A'nın yanı sıra fuhuşa aracılık yaptıkları ileri sürülen A.A, M.Ş, Y.K, A.S.S, E.A, Ş.K. ve F.Ç, fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar B.D. ve G.R. ile beraberlerindeki bir kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.
Diğer şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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