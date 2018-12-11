Erzurum'da Genç Çiftçilere Destek

11 Aralık 2018 Salı 17:26



11 Aralık 2018 Salı 17:26

Türkiye'nin önde gelen büyükbaş hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Erzurum'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından genç çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 115 büyükbaş hayvan dağıtıldı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kırsal kesimlerin kalkınması için başlatılan çalışmalar kapsamında genç çiftçilerin desteklenmesinin yanı sıra hayvancılığının da gelişmesi amacıyla 2018 yılı içerisinde "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği" başlığı altında genç çiftçilerin projelerinin alındığı bildirildi.Açıklamada, projelerin değerlendirilmesi sonrası başarılı olan genç çiftçilere 115 büyükbaş hayvan dağıtımının, ilk etapta Palandöken, Narman, Oltu ve Olur ilçelerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.