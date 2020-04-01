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Erzurum'da gençlik merkezinde siperlikli maske üretimine başlandı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) bünyesindeki gençlik merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için siperlikli yüz maskesi üretiliyor.

01.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:22
Erzurum'da gençlik merkezinde siperlikli maske üretimine başlandı
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) bünyesindeki gençlik merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için siperlikli yüz maskesi üretiliyor.
Kent merkezindeki Gençlik merkezinde faaliyet gösteren 20 gençlik lideri, sağlık çalışanları ve karantinadakiler için günlük ortalama 500 siperlikli maske üretimi yapıyor.
GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yaptığı açıklamada, ilk etapta Yakutiye Gençlik Merkezi'nde siperlikli maske üretimine başladıklarını, kısa sürede Palandöken Gençlik Merkezini de bu üretime dahil edeceklerini aktardı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısıyla harekete geçtiklerini ifade eden Taşkesenligil, "Gençlik liderimizle siperli maske üretiyoruz. Gençlik liderlerimiz günde 500 siperli yüz maskesi yapıyor. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak koronavirüsle mücadele kapsamında, kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederek onların yanında olmak istiyoruz. Onların daha güvenli bir şekilde hizmet vermeleri için gençlik liderlerimizle siperli maske üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Palandöken, Yakutiye, Erzurum, Güncel
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