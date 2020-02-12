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Erzurum'da girişimcilere "iş geliştirme merkezi" müjdesi

Erzurum'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında finanse edilen İş Geliştirme Merkezi (Girişimpark) projesinin sözleşmesi imzalandı.

12.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:12Erzurum'da girişimcilere
'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında finanse edilen İş Geliştirme Merkezi (Girişimpark) projesinin sözleşmesi imzalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in katılımıyla Valilikte sözleşmesi imzalanan proje, 8,25 milyon liraya mal olacak.
Söz konusu proje kapsamında, 7 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1,25 milyon lirası Valilik tarafından karşılanarak Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde küçük ve orta ölçekli girişimcilere tahsis edilmek üzere 2 iş geliştirme merkezi inşa edilecek.
Proje gerçekleştirilince cazip teşvik ve yatırım ortamının katkısıyla girişimcilerin başlangıç süreçlerini başarılı şekilde atlatarak büyümeleri, örnek teşkil ederek üretim ve pazarlama teknikleriyle ulusal ve uluslararası alanda rekabet etmelerinin sağlanması hedefleniyor.
Proje kapsamında girişimcilere çağın gerektirdiği güncel konularda periyodik eğitimler verilmesi ve danışmanlık sağlanması amaçlanıyor.

Mehmet Sekmen, Okay Memiş, Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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