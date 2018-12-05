Erzurum'da Halk Günü Toplantısı Yapıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:38



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:38

Erzurum'da Halk Günü toplantısı Vali Yardımcısı Ünal Coşkun başkanlığında yapıldı.Valilikteki toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kurum müdürleri de hazır bulundu.Vali Yardımcısı Coşkun, burada yaptığı konuşmada, toplantı sayesinde halkla daha sık bir araya gelindiğini, iletilen tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunulabileceğini söyledi.Valilik olarak halk günü toplantılarını her ayın ilk çarşamba günü yaptıklarını anımsatan Coşkun, "Vatandaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan öğrendiğimiz bu tür toplantılar, toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılması adına büyük önem arz etmektedir." dedi.Coşkun'un konuşmasının ardından halk gününde sorunlarını aktaran vatandaşlar, özellikle iş talebi ve bireysel ekonomik sıkıntıların çözümü noktasında destek istedi.