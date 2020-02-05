Haberler » Güncel » Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - Haber

Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Erzurum'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

05.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:01
'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Erzurum Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkisinde şoför Remzi 'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yaklaşık 20 yaralı Erzurum AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
(Sefa Tetik - Şahap Çakır/İHA)
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Erzurum, Horasan, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:15:55