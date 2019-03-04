Erzurum'da "Hami Projesi" Bilgilendirme Toplantısı

Erzurum
'da Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Hami Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Hami Projesi" bilgilendirme toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz başkanlığında gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaygusuz, şu ifadeleri kullandı:
"Proje kapsamında yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmi eğitim kurumlar arasında iş birliği desteklenecektir ve özel okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi arttırmak için ortak proje ve platformlar oluşturulacaktır. Bu hedefler doğrultusunda biz de ilimizde bu toplantı ile 'Hami Projesini' hayata geçiriyoruz. Planlanan iş birliği çalışmaları sosyal etkinlik çalışmaları, akademik çalışmalar ve araştırma geliştirme çalışmaları ana başlıkları altında yürütülecektir."
Kaygusuz, söz konusu projenin aynı zamanda okullar arasındaki kalite ve imkan farkının da azaltılması hedeflerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, özel okul yöneticilerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.
Toplantıya, kentte faaliyette bulunan özel okul kurumlarının müdürleri katıldı.
Güncel
Kaynak: AA