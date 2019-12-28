Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

ERZURUM'da 15 HDP'li belediye meclis üyesi, haklarında yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Haklarında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK/KCK terör örgütüye üye olma, propagandası yapma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından soruşturma yürütülen 8'i Karayazı, 4'ü Karaçoban ve 3'ü Tekman olmak üzere toplam 15 Belediye Meclis üyesi hakkında görevden uzaklaştırılma kararı verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen karar sonrası, 15 belediye meclis üyesi görevden alındı.