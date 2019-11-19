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Erzurum'da "Her çatı bir elektrik santrali" semineri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kesintisiz güç kaynakları ve baskı sistemlerinin öncü ismi olan Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Servisi tarafından Erzurum'da "Çatı GES Semineri" düzenlendi.

19.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:38Erzurum'da
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kesintisiz güç kaynakları ve baskı sistemlerinin öncü ismi olan Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Servisi tarafından Erzurum'da "Çatı GES Semineri" düzenlendi.

Palandöken'de bir otelde düzenlenen "Her çatı bir elektrik santrali- Çatı GES Semineri"nde sektörün önde gelen firmalardan biri olan İnform uzmanları tarafından eğitimler verildi. Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Servisi tarafından düzenlenen eğitim seminerinde, inform çatı GES uygulaması, LG güneş paneli uygulamaları, inventer teknolojileri, enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonları konularında katılımcılara bilgi verildi.

Şafak Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Servis Ltd. Şti. Şirketi Sahibi A. Cüneyt Güvenli, seminerde, çatı üstü GES kurulumları ile ilgili bilgiler verildiğini, her çatıya uygun ürün modellerinin tanıtıldığını söyledi. Güvenli, ayrıca seminerde teknik konular, bürokratik süreçler, sigorta konuları dahil olmak üzere tüm soruların cevaplandığını ve yol haritalarının paylaşıldığını belirtti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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