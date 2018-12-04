Erzurum'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Yakalandı

Erzurum
'da ikametten hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Terminal Mahallesinde bir evin kapısını kırarak içeride bulunan 1 adet dikiş makinesi ve 2 adet masasını çalan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık olayın ardından çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri aynı gün 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ERZURUM
Erzurum
04 Aralık 2018 Salı 10:48