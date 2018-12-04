04 Aralık 2018, 10:48
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Erzurum'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Yakalandı

Erzurum

Erzurum’da ikametten hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da ikametten hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terminal Mahallesinde bir evin kapısını kırarak içeride bulunan 1 adet dikiş makinesi ve 2 adet masasını çalan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık olayın ardından çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri aynı gün 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ERZURUM Erzurum
04 Aralık 2018 Salı 10:48



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