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Erzurum'da huzur operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.

29.08.2019 11:53 Erzurum'da huzur operasyonu
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Erzurum il merkezinde belirlenen 6 noktada sabit yol uygulaması yapılırken, asayiş ekipleri umuma açık yer uygulaması yaptı. 60 umuma açık yer, 223 araç kontrol edilirken, bin 644 şahıs sorgulandı. 5 araca toplam bin 368 TL ceza yazıldı, 1 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 1 maksat dışı bıçak alınarak şahsa 320 TL idari ceza uygulanırken, resmi belgede sahtecilikten 1 yıl 8 ay kesilmiş cezası olan 1 şahıs yakalandı.

Polis uygulamasını önümüzdeki günlerde de sürdürecek. - ERZURUM

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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