Haberler» genel» Haber

Erzurum'da huzur operasyonu

Erzurum'da huzur operasyonu Yol uygulaması yapıldı, umuma açık yerler denetlendiERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.

29.08.2019 21:44
Erzurum'da huzur operasyonu
Yol uygulaması yapıldı, umuma açık yerler denetlendi
ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.
Erzurum il merkezinde belirlenen 6 noktada sabit yol uygulaması yapılırken, asayiş ekipleri umuma açık yer uygulaması yaptı. 60 umuma açık yer, 223 araç kontrol edilirken, bin 644 şahıs sorgulandı. 5 araca toplam bin 368 TL ceza yazıldı, 1 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 1 maksat dışı bıçak alınarak şahsa 320 TL idari ceza uygulanırken, resmi belgede sahtecilikten 1 yıl 8 ay kesilmiş cezası olan 1 şahıs yakalandı.
Polis uygulamasını önümüzdeki günlerde de sürdürecek.
Erzurum'da huzur operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Huzur, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
22:20   Kadın cinayetlerine Bilecik'te ilginç protesto
22:06   Köye hibe edilen ambulansla süt taşıyıp, şoförlük öğrendiler
21:57   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor"
21:53   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz demokrasisi çok daha güçlü bir ülke de istiyoruz, basını daha özgür,...
21:49   Bu kitabın geliri şehit ailelerine gidecek
21:44   Erzurum'da huzur operasyonu
21:03   Şule Yüksel Şenler son yolculuğunu uğurlandı