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Erzurum'da idari amirler ile gazeteciler, halı saha maçında buluştu

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ve "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla Erzurum Valisi Okay Memiş ile ilçe kaymakamları, kentte görev yapan gazetecilerle "dostluk maçı"nda karşılaştı.

10.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:28Erzurum'da idari amirler ile gazeteciler, halı saha maçında buluştu
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ve "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla Valisi Okay Memiş ile ilçe kaymakamları, kentte görev yapan gazetecilerle "dostluk maçı"nda karşılaştı.
Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat Park'taki salonunda düzenlenen halı saha maçı öncesi, üzerinde "10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü kutlu olsun" yazısı bulunan pasta kesildi.
Ardından, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar'ın bulunduğu takım ile yerel ve ulusal basından gazetecilerin yer aldığı takım dostluk maçı yaptı.
Gazeteciler, çekişmeli geçen maçtan galibiyetle ayrılan idari amirleri tebrik etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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