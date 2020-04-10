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Erzurum'da iki kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde iki kız kardeş, harçlıklarından biriktirdikleri 100 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

10.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:44
Erzurum'da iki kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Erzurum 'un Köprüköy ilçesinde iki kız kardeş, harçlıklarından biriktirdikleri 100 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Eylem (10) ve Bulut Sönmez (9) kardeşler, Köprüköy Ağcaşar Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekibini durdurarak kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini söyledi ve yazdıkları mektubu verdi.
İki kız kardeş, harçlıklarından biriktirdikleri 100 lirayı ekiplerle bankaya giderek kampanya hesabına yatırdı.
Ekiplerle fotoğraf çektiren Sönmez kardeşlerin yazdığı mektupta, şu ifadeler yer alıyor:
"Sevgili komutanlarımız, sizler bu vatanı ve milleti korumak için canlarınızı feda ediyorsunuz. Vatanımızda sizler gibi cesaretli jandarmanın olması, bizi ve milletimizi cesaretlendiriyor. Bu koronavirüs milletimizi parçalayamayacak, aksine birlik yapacaktır. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyoruz çünkü sizleri unutmak ya da bırakmak imkansızdır.
Allah sizlerden, sağlık çalışanlarından razı olsun. En iyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en iyi ülke bizim ülkemizdir. Allah imanımızı eksik etmesin. Sizleri çok seviyoruz. Biz çok bağışta bulunamadık ama emin olun ki sizi, ülkeyi ve bu insanları tebrik ediyoruz. Biz bize yeteriz Türkiyem. Umut varsa hayat var. Siz varsanız, birlik var."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Köprüköy, Erzurum, Güncel
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