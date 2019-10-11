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Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzurum'da, Vali Okay Memiş başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

11.10.2019 19:10Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Erzurum'da, Vali Okay Memiş başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Memiş, burada yaptığı konuşmada, kurum amirlerinden görevlerini tutkuyla yapmalarını isteyerek, "Oturularak iş yapılmaz, sürekli alanda olmalısınız. Haram ve israftan uzak durarak toplamda 1 milyon nüfuslu şehrimize hizmet edeceğiz. Erzurum'da yaşayan insanımıza kendini şanslı hissettireceğiz. 'Bu devletin temsilcileri elinden geleni yapıyor' dedirtecek olan merciler bizleriz. Devletimizin imkanlarını vatandaşımızın emrine vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kurum amirlerinden kente hizmet getirmelerini isteyen Memiş, sürekli alanda olmaları ve sorunların çözümüne yönelik kaynak bularak çalışma yapmalarını istedi.
Kurum amirleri, konuşmalar sonrası çalışmalarıyla ile ilgili sunum yaptı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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