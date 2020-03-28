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Erzurum'da "İl Pandemi Kurulu" toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Erzurum Valisi Okay Memiş Başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

28.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:38
Erzurum'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Erzurum Valisi Okay Memiş Başkanlığında "İl Pandemi Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili birimlerden yetkililerin katılımıyla yapılan toplantıda, şehirlere arası seyahat için bazı kararlar alındı.
İl Pandemi Kurulu'nda, bugün saat 17.00 itibariyle tüm şehirler arası otobüs yolculukların Valilik izni ile yapılması kararlaştırıldı.
Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden, ağır hastası bulunan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayanların toplu taşımayla seyahat edebileceği kararı alınan toplantıda, ayrıca "Seyahat İzin Kurulu" oluşturuldu.
Şehirler arası seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık ve emniyet yetkililerinin görev alacağı uygulamada, yolcuların telefon numaraları, adresleri de alınarak gidecekleri yerin valiliğine bildirilmesi zorunlu hale getirildi.
Kente giriş yapan vatandaşların sağlık taramasının ardından karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum olması halinde 14 gün karantinaya alınması ve gözetim altında tutulması kararlaştırıldı.
Uygulama süresince otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına, izinsiz yolculukların önlenmesi amacıyla yol kontrolü planlanarak ve bu kontrollerin kolluk kuvvetleri tarafından uygulanması kararı verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

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