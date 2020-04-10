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Erzurum'da ilacı biten yaşlı kadının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koştu

Erzurum'un İspir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı kadının ilaç ve gıda ihtiyacını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı.

10.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:58
Erzurum'da ilacı biten yaşlı kadının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koştu
Erzurum'un İspir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı kadının ilaç ve gıda ihtiyacını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı.
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda vatandaş, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

İspir Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da bu kapsamdaki vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.
İlçeye yaklaşık 31 kilometre uzaktaki Yedigöl Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Sevilay Erman, sabah ilaçları ve temel gıda malzemeleri bitince jandarmayı arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Erman'a temin ettikleri gıda ve ilacını teslim etti.
Ayrıca jandarma ekipleri, Göç Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Mustafa Dabak'a, talebi üzerine, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alamadığı domates ve salatalık fidelerini ulaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: İspir, Güncel
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