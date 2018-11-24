Erzurum'da İlk Yarı Gol Yok

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
sahasında Antalyaspor
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada hızlı gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emrah
'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 17. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken top ceza yayı üzerinde ki Zeki'nin önünde kaldı. Zeki'nin yarım volesi az farkla üstten auta gitti. 43. dakikada B.B. Erzurumspor'un gelişen kontratağında sağ kanattan Emrah'ın ceza sahasına ortasında İbrahim'in sert vuruşu üstten auta çıktı. 45. dakikada sağ kanattan gelişen Auremir'in ortasında arka direkte Özer'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
KÜNYE
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Ulusoy
xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx, Mustafa Savranlar xxx BB Erzurumspor: Sehic xx, Egemen xxx, Lokman xx, Leo xx, Auremir xx, Tshabalala
xxx, Özer xx, Emrah xx, Scuk xx, İbrahim xxx, Sunu xx Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Thy, Tolga, Munsy, Hakan Arslan
, Osman, Erhan, Kone Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Celustka
xx, Angelo xx, Cissokho xx, Mevlüt xxx, Yekta xxx, Chico xx, Zeki xx, Maicon
xxx, Doukara xx Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Danilo
, Doğukan, Serdar, Harun, Abdelaziz, Drole Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı kart: Emrah (BB Erzurumspor)
(Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa/İHA)
Emrah,Antalyaspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:16