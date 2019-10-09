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Erzurum'da iş makinası ve trafo hırsızlığı çetesi çökertildi

Erzurum'un Tortum ve Çat ilçelerinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

09.10.2019 15:03Erzurum'da iş makinası ve trafo hırsızlığı çetesi çökertildi
Erzurum'un Tortum ve Çat ilçelerinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

Alınan bilgilere göre, Erzurum'da iş makinası ve elektrik trafo hırsızlığı yapan 7 kişilik çete, Tortum ve Çat ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyon sonucunda 4 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması sağlanmıştır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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