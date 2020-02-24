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Erzurum'da kaçak göçmenlere koronavirüs taraması

YASA dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.

24.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:44Erzurum'da kaçak göçmenlere koronavirüs taraması

YASA dışı yollarla 'dan sınırlarına girdikten sonra 'da yakalanan 15 Afgan göçmen Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.

Koronavirüsü sebebiyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişiye de koronavirüs teşhisi konulan İran'la sınır kapılarını kapatan Türkiye, kaçak göçmenleri de takibe aldı. Erzurum'da İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanan 15 Afganistanlı kaçak göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Maskeli sağlık görevlileri tarafından test yapılan göçmenlerde virüse rastlanmadı.



Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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