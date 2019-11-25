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Erzurum'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi

Erzurum'da, "25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı kadın üyeleri, kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

25.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:04Erzurum'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi
'da, "25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı kadın üyeleri, kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.
Sendika binasında yapılan toplantıda konuşan Kadın Komite Başkanı Hatice Seven , kadınların bütün zorluklara göğüs gerdiğini ve varlığını kabul ettirmek istediğini söyledi.
Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen kadının var olma mücadelesi verdiğine işaret eden Narlı, "Kadınlar bu dikenli yolda kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedir." dedi.
Narlı, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tek yürek olan kadınların ve annelerin "Kadına şiddet yakışır" etiketini yıkmaya çalıştığını ifade etti.
Bu mücadelenin sürmesi için Türkiye'nin tüm kesimlerinden gayret ve destek beklediklerini söyleyen Narlı, "Ülkemizde kadına şiddet olaylarında rakamlar ele alındığında bu tablonun bizlere yakışmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kadın toplumun yarısıdır ve karanlık yapıların ortadan kalkması için hepimiz üzerine düşeni yapmalıyız." diye konuştu.

Erzurum, Narlı, Güncel

Kaynak: AA

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