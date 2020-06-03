ERZURUM'DA KADINLAR ÇAYIR VE MERALARDA 'EVELİK' TOPLUYOR

ERZURUM'da havaların ısınmasıyla birlikte kadınlar şifalı olduğuna inandıkları 'evelik' otunu toplamak için çayır ve meralara çıktı.

03.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:48
ERZURUM'da havaların ısınmasıyla birlikte kadınlar şifalı olduğuna inandıkları 'evelik' otunu toplamak için çayır ve meralara çıktı.
Son yılların en yağışlı ilk bahar mevsimi yaşayan Erzurum'da çayır meralar otla kaplandı. Yeşile bürünen Erzurum ovası yemeklik olarak kullanılan ve şifalı olarak bilinen 'evelik' otuyla kaplanınca kadınlar toplamak için yola çıktı. Ailecek ya da komşularla birlikte ovaya gelen kadınlar, onlarca ot tüü içinde evelik otunu topladı.
Ailesiyle birlikte evelik toplamaya geldiğini söyleyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi İrem Kaplan, eveliğin Erzurum'un yemeklerinde kullanılan geleneksel pancarlardan biri olduğunu belirtti. Büyüklerinden şifalı olduğunu duyduklarını eveliği lor dolması, yumurta ile kavurması ve daha bir çok yemek türünde kullanıldığını vurgulayan Kaplan, eveliğin genelde baharla birlikte çayır ve meralarda kendiliğinden yetiştiğini bildirdi.
Eveliğin ıspanaktan daha iyi olduğunu belirten kadınlar, 'Ispanak gübre dökülerek yetiştiriliyor. Evelik ise doğada kendiliğinden yetişiyor. Dolayısıyla evelik daha organikö dedi. ERZURUM’DA KADINLAR ÇAYIR VE MERALARDA ’EVELİK’ TOPLUYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Güncel, Haber

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