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Erzurum'da kadınlar hemcinslerine yönelik şiddete dikkati çekmek için fidan dikti

Erzurum'da, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla fidan dikildi.

14.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:06Erzurum'da kadınlar hemcinslerine yönelik şiddete dikkati çekmek için fidan dikti
'da, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla fidan dikildi.
Abdurrahman Gazi Türbe mevkisinde Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, yakalarına turuncu kurdele takıp fidan dikerek kadına yönelik şiddeti protesto etti.
Fidanlar, şiddet gören kadınları temsilen ve yarınlar için güzel bir gelecek temennisiyle toprakla buluşturuldu.
Etkinlikte konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Şahin, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik umutları oluşacak ormanla yeşerteceklerini söyledi.
Belediye olarak toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Şahin, "Türk milleti olarak bu sorunun üstesinden en kolay gelecek olan yine bizleriz. Çünkü bizde kadın sadece karşı cins değil anne, eş ve kız kardeştir. Kadın dünyada bize refakat eden en kıymetli arkadaştır. Hepimiz kadınlarımız için hem dayanışmanın en güzel örneğini sergileyecek hem de toplumsal bilincin oluşmasına yönelik önemli bir adım atmış olacağız." dedi.

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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