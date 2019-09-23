Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybetti

Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybettiErzurum'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

ERZURUM - Erzurum-Pasinler karayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzurum- Pasinler karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sabri Tunç ile eşi Zeytin Tunç, torunları ve geliniyle birlikte asker oğlunu Erzincan'a götürdü. Aile oğlunu Erzincan'da ki askeri birliği teslim ettikten sonra dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Mehmet Sabri Tunç idaresinde ki 41 ACG 366 plakalı otomobil Erzurum-Pasinler karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 takla attı.Trafik kazasında asker eşi Leyla Tunç kaza yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Sabri Tunç, Zeytin Tunç ve torunları Meryem ve Elif Tunç yaralandı.Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erzurum'da ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA